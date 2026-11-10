Gobierno descarta cambio de gabinete y oficialismo coordina agenda política hasta marzo

10 nov. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes una reunión en el Palacio de Cerro Castillo junto al ministro Claudio Alvarado y los presidentes de los partidos que respaldan al Gobierno, instancia en la que se abordó la coordinación política del oficialismo de aquí a marzo.

Tras el encuentro, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que la cita permitió establecer una agenda conjunta frente a los principales desafíos legislativos y políticos que enfrenta el Ejecutivo durante los próximos meses.

Entre las materias abordadas estuvieron la discusión de la Ley de Presupuestos, la posible acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat y la situación con algunos gremios de camioneros. Además, la autoridad descartó que exista una decisión de modificar el equipo ministerial.

Los desafíos políticos del Gobierno hasta marzo

Arenas detalló que la reunión permitió avanzar en la coordinación de acciones conjuntas entre el Ejecutivo y las colectividades oficialistas.

"Tuvimos reunión con el Presidente, con el ministro Claudio Alvarado y los presidentes de los partidos que apoyan al Gobierno, y fue muy interesante porque en el fondo estamos coordinando acciones políticas conjuntas de aquí a marzo", señaló.

En esa línea, mencionó que uno de los principales desafíos será la tramitación de la Ley de Presupuestos, junto con la eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat y las conversaciones con los gremios de camioneros.

El vocero también destacó la intención del Ejecutivo de fortalecer la participación de los partidos que respaldan la administración en las decisiones políticas: "El mensaje es que somos un Gobierno que estima y quiere hacer parte a los partidos políticos que lo apoyan. Estamos convencidos de que podemos hacer un gran trabajo en conjunto, hoy día vamos a dar un paso adelante en esa organización", afirmó.

Gobierno descarta cambio de gabinete

Otro de los temas que surgió tras la reunión fue la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo ministerial.

Al respecto, Gonzalo Arenas descartó esa opción y aseguró que el Presidente José Antonio Kast fue categórico respecto de que no habrá un cambio de gabinete.

De esta manera, el encuentro en Cerro Castillo estuvo marcado por la definición de una agenda política conjunta entre el Gobierno y los partidos oficialistas, con énfasis en los desafíos legislativos y las materias que deberán enfrentar durante los próximos meses.