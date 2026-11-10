Muere el destacado actor chileno Leonardo Perucci a los 87 años

10 nov. 2026 - 22:40 hrs.

El mundo de las artes está de luto, luego que este martes se confirmara el fallecimiento a los 87 años de edad del destacado actor nacional Leonardo Perucci, recordado por su trayectoria en teatro y televisión.

La corporación Chileactores dio a conocer la noticia a través de redes sociales, en donde, junto con lamentar su partida, recordó su larga trayectoria en Chile y el extranjero.

Sus comienzos

Su historia estuvo ligada al arte desde la infancia. Su abuelo fundó un teatro en 1921, por lo que creció rodeado de escenarios y del mundo de las tablas.

Sin embargo, la actuación no fue su primer camino. Antes de dedicarse al arte, estudió odontología y posteriormente ingresó a la carrera de sociología.

Fue su paso por la escuela nocturna de teatro de la Universidad Católica de Chile lo que finalmente cambió su destino. Desde entonces, el escenario se convirtió en el lugar donde desarrollaría su vida profesional.

Destacada trayectoria

Su talento lo llevó a participar en algunas de las primeras teleseries realizadas en Chile, entre ellas "Los Días Jóvenes" y "Martín Rivas".

En 1973 viajó fuera del país y el golpe de Estado lo sorprendió en el extranjero. Posteriormente, llegó a Costa Rica, donde decidió establecerse y permaneció durante el resto de su vida.

Allí continuó ligado a su pasión, desempeñándose como actor, director, docente y animador de televisión. Su regreso a Chile durante la década del 2000 también dejó huella, con participaciones en producciones como "Hippie", "Brujas", "Descarado" y "Papi Ricky", de Canal 13.