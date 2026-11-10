Gobierno descarta nuevos proyectos para camioneros y ratifica respaldo al ministro Rabat tras reunión en Cerro Castillo

10 nov. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, entregó detalles de la reunión que encabezó este martes el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo, junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y los presidentes de los partidos que respaldan al Ejecutivo.

Tras el encuentro, la autoridad señaló que se realizó una coordinación de las acciones políticas del oficialismo de aquí a marzo, con una agenda que contempla la discusión de la Ley de Presupuestos, la posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la situación que enfrenta el Gobierno con algunos gremios de camioneros.

En medio de las movilizaciones del transporte, Arenas confirmó que este miércoles habrá nuevas reuniones con dirigentes del sector para avanzar hacia un acuerdo. Sin embargo, adelantó que el Ejecutivo mantendrá su propuesta actual frente al alza de los combustibles y descartó impulsar nuevos proyectos por ahora.

Gobierno mantendrá su propuesta ante demandas de camioneros

Consultado por las medidas que adoptará el Ejecutivo frente a la paralización y el llamado a movilizaciones, Arenas indicó que ya se tomó contacto con los dirigentes de los gremios y que las conversaciones continuarán durante este miércoles.

El vocero reconoció el impacto que ha tenido el incremento de los combustibles en el sector transportista y sostuvo que se trata de una situación que afecta a todos los chilenos.

En esa línea, explicó que el Gobierno mantendrá el proyecto que ya presentó, el cual contempla una rebaja que beneficiaría a la población en general. Asimismo, señaló que esta iniciativa representa un compromiso financiero importante para el Ejecutivo.

No obstante, precisó que también se buscará avanzar en otras materias relevantes para los camioneros, entre ellas una tipificación más precisa del robo de camiones, medidas de seguridad en las carreteras y la habilitación de zonas de descanso.

Arenas ratifica respaldo al ministro Fernando Rabat

Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Al respecto, Gonzalo Arenas aseguró que el respaldo del oficialismo al secretario de Estado es "indiscutible" y que las colectividades están coordinando cómo enfrentar los argumentos que podrían sustentar la acción constitucional.

Además, manifestó su confianza en que todos los partidos que respaldan al Gobierno apoyarán al ministro y sostuvo que, a juicio del Ejecutivo, no existirían causales que configuren una acusación constitucional en su contra.

En ese contexto, el vocero cuestionó la utilización de esta herramienta, señalando que se estaría ocupando como una amenaza política.