Cortes de luz en cinco comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este miércoles

10 nov. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 11 de noviembre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de cinco comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Santiago Centro

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Independencia

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 9:30 hasta las 15:30

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:30

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Cisterna

Desde las 9:30 hasta las 15:30

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