Cortes de luz en cinco comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este miércoles
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 11 de noviembre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de cinco comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Santiago Centro
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Independencia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 9:30 hasta las 15:30
La Florida
Desde las 10:30 hasta las 17:30
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
La Cisterna
Desde las 9:30 hasta las 15:30
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