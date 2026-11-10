Estas son las 5 comunas de Santiago que tendrán cortes de luz este martes 10 de noviembre

10 nov. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel programó una serie de cortes de luz para este martes 10 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

En total, serán cinco comunas las que tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, algunas de ellas con más de un sector afectado y distintos horarios de suspensión.

Los trabajos podrían extenderse por varias horas, dependiendo de la zona. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en la programación.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes 10 de noviembre?

Santiago Centro

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Independencia

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Pudahuel

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

San Joaquín

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.

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