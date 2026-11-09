Investigan hallazgo de cuerpo en sitio eriazo de Melipilla

09 nov. 2026 - 23:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH realizan diligencias para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo de la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

El hallazgo se produjo luego de que una persona alertara a Carabineros sobre la presencia de un cadáver al finalizar la calle Julia Santander. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron el cuerpo en estado de putrefacción.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trataría de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida y que tendría entre 30 y 40 años. En tanto, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana y peritos del Laboratorio de Criminalística trabajan en el sitio del suceso para reunir evidencias.

¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo en Melipilla?

El fiscal Claudio Astica, de la Fiscalía ECOH, explicó que una persona tomó contacto con Carabineros para informar sobre la presencia de un cuerpo en un terreno ubicado al finalizar la calle Julia Santander.

"El día de hoy, tomó contacto con personal de Carabineros una persona identificada, indicando que al finalizar la calle Julia Santander, en un sitio eriazo, se encontraría un cuerpo", señaló el persecutor.

Tras recibir el aviso, funcionarios policiales concurrieron al lugar y constataron la presencia de un cadáver en estado de putrefacción. El fiscal agregó que se trata de una persona de sexo masculino y que, hasta el momento, su identidad permanece indeterminada.

PDI realiza peritajes para esclarecer la muerte

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana llegaron hasta el sitio del suceso junto a personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, indicó que los equipos especializados se encuentran realizando el levantamiento de evidencias y recopilando antecedentes que posteriormente serán entregados al Ministerio Público.

Asimismo, detalló que, de acuerdo con las primeras estimaciones, el fallecido tendría entre 30 y 40 años. Por ahora, las circunstancias de la muerte se mantienen bajo investigación y los peritajes permitirán establecer si hubo intervención de terceras personas.