¡Colo Colo campeón! Con gol en la agonía el Cacique derrotó a Ñublense y sumó su estrella número 35

08 nov. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo derrotó en calidad de visita y cuando el partido terminaba por 2-1 a Ñublense, triunfo que le permitió sumar su estrella número 35 del fútbol chileno.

Y es que el desenlace fue espectacular, pues cuando parecía que el duelo terminaría igualado, llegó el gol de Marco Bolados en el minuto 90+2 para desatar la locura de la hinchada alba.

Colo Colo, el equipo más popular y con más títulos de Chile, se coronó a falta de tres fechas para terminar el certamen.

El partido y las emociones

El Cacique comenzó ganando el desafío en Chillán, gracias a un golazo de volea de Arturo Vidal.

El Rey aprovechó un tiro de esquina, a los 14 minutos, para dejar la pelota en el fondo de la red con un potente remate dentro del área.

Sin embargo, el cuadro local, que siempre complicó a su rival, siguió luchando y logró el empate. Lucas Molina, en el minuto 29, logró la paridad.

Pese a que en el resto del partido llegaron más ocasiones de gol y los técnicos efectuaron cambios, parecía que el marcador no se movería.

Sin embargo, Bolados aprovechó un balón suelto en el tiempo extra para desatar la locura en Chillán. Colo Colo es el campeón del fútbol chileno, una vez más.

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