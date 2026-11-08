El papa León XIV pide a los hombres que traten "con respeto" a sus esposas

08 nov. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV pidió este domingo a los hombres que traten "con respeto" a sus esposas, en su primera gira por América Latina, donde cada día 11 mujeres son asesinadas por violencia de género.

"Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificio", dijo el jefe de la Iglesia católica en una misa al aire libre en Florida, a 100 km al norte de Montevideo.

En 2024, al menos 3.828 mujeres tuvieron muertes violentas por razón de género en América Latina y el Caribe, según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

En una mañana fría, pero soleada, miles de fieles colmaron la plaza principal de la ciudad para la misa de cierre de la visita papal a Uruguay, el país más laico de América Latina.

El ambiente era familiar y de algarabía. "¡Papá, León, te queremos un montón!", coreaba la multitud de unas 50.000 personas, según autoridades locales citadas por el Vaticano.

"Creo que es muy importante que el papá haya venido porque refuerza la presencia de la Iglesia en nuestro país", dijo a la AFP Ivanna Fisichella, de 22 años.

El papa visitó Florida para la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, una imagen tallada en cedro de 36 cm que, según la tradición, proviene de las misiones jesuitas guaraníes y que desde 1825 está ligada a la independencia de Uruguay de la colonia española.

La virgen, celebrada cada segundo domingo de noviembre, fue proclamada patrona de Uruguay por Juan XXIII en 1961.

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