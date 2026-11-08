Fiscalía por "causa probable" de fatal accidente en Santo Domingo: "Camión tolva sobrepasó el eje de la calzada"

08 nov. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

El camión tolva involucrado en el accidente que dejó 11 personas fallecidas y 15 lesionadas en la Ruta de la Fruta habría traspasado el eje central de la calzada antes de impactar frontalmente a un microbús de pasajeros.

Este es uno de los nuevos antecedentes entregados durante la mañana de este domingo por la Fiscalía de San Antonio, que continúa investigando las circunstancias de la tragedia ocurrida el sábado en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

Camión habría traspasado eje central de la calzada

La información fue proporcionada por Claudia Cancino, de la Fiscalía de San Antonio, quien explicó que los antecedentes preliminares apuntan a una maniobra del conductor del vehículo de carga como la causa probable de la colisión.

"La información que se ha dado como causa probable del accidente es que el conductor del camión tolva que se dirigía en dirección sur sobrepasó el eje de la calzada que tiene doble línea de demarcación", afirmó Cancino.

Esto es lo que habría provocado que terminara "impactando frontalmente al vehículo, el microbús con los pasajeros, provocando el fallecimiento de las 11 personas que están ya identificadas".

Colisión múltiple de alta energía

El accidente se registró cerca de las 9:00 horas del sábado, a la altura del kilómetro 119,8 de la Ruta E-66, en el sector de Atalaya de Santo Domingo, aproximadamente a cuatro kilómetros del cruce hacia la comuna de Navidad.

De acuerdo con la información policial, se trató de una colisión de alta energía que involucró a un camión tolva y un microbús de transporte local. En el hecho también se vio involucrado un automóvil particular que circulaba detrás del vehículo de pasajeros.

Los antecedentes conocidos hasta ahora indican que el camión se desplazaba en dirección sur cuando habría cruzado la doble línea de demarcación central, ingresando a la pista contraria e impactando de frente al microbús.

Esta hipótesis constituye uno de los principales elementos que se investigan para establecer cómo se produjo el accidente y determinar las circunstancias que llevaron al vehículo de carga a sobrepasar el eje de la calzada.

Entre las 11 víctimas fatales se encuentra el conductor del camión tolva, cuyo fallecimiento fue confirmado durante la jornada del sábado.

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