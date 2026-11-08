Tensión entre Chile y Argentina por carguero "Danstar" que viajará a las Islas Malvinas: "No se puede parar este buque"

08 nov. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El carguero danés Danstar viajará desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas con alimentos y materiales de construcción. Su recorrido provocó cuestionamientos en Argentina, donde incluso surgió una iniciativa para detener y fiscalizar la embarcación.

El viaje que genera tensión entre ambos países

La embarcación, que tiene capacidad para transportar 1.400 toneladas, podría llegar entre el martes y el miércoles a Punta Arenas, tras retrasar su recorrido por un sistema frontal en las cercanías de Puerto Montt y Ancud.

Desde allí realizará una escala técnica en los astilleros de ASMAR antes de partir hacia las islas durante los primeros días de diciembre.

El cargamento incluirá cemento, materiales para viviendas, productos para vehículos y alimentos, principalmente frutas y verduras frescas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que el traslado se realizará y descartó que pueda ser impedido. "No. Bajo ningún punto de vista se puede parar este buque", afirmó.

Argentina busca fiscalizar la embarcación

La polémica escaló luego de que diputados argentinos presentaran un proyecto denominado Ley Danstar, que busca interrumpir el recorrido, revisar la embarcación y trasladarla a un puerto argentino.

A esto se sumaron declaraciones del general Valverde sobre la soberanía del estrecho de Magallanes y el mar de Drake. Frente a esos cuestionamientos, Chile ha invocado la Convención del Mar y los tratados de 1881 y 1984.

Radonich cuestionó las advertencias provenientes de Argentina y sostuvo que no tendrían sustento práctico: "La convención del mar, que por cierto está suscrita por Argentina y también por Chile, garantiza el tránsito del libre navegar por esta zona, se garantiza también el libre comercio".

El jefe comunal también destacó la importancia comercial del recorrido, que podría repetirse una vez al mes y abastecer a los cerca de 3.000 habitantes de las islas.

"Esperamos durante diciembre este barco llegue lleno de productos vendidos en nuestra ciudad para que lleguen directamente a las islas", señaló.