Meteorología emite aviso por "precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo" en sectores de tres regiones
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este domingo un aviso por "precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo" en sectores de tres regiones del país.
El fenómeno climático obedece a la condición sinóptica llamada "baja segregada" e irá desde la noche del lunes 9 de noviembre hasta la madrugada del martes 10.
Regiones y zonas afectadas:
Valparaíso
- Precordillera (agua que caerá: 5-15 milímetros)
- Valles precordilleranos (agua que caerá: 5-15 milímetros)
Metropolitana
- Valle (agua que caerá: 5-15 milímetros)
- Precordillera (agua que caerá: 10-20 milímetros)
O'Higgins
- Valle (agua que caerá: 5-15 milímetros)
- Precordillera (agua que caerá: 10-20 milímetros)
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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