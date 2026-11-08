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"Pérdida irremplazable": Ministro de las Culturas tras muerte de cineasta Sebastián Lelio

08 nov. 2026 - 15:39 hrs.

El mundo del cine y la cultura chilena en general están de luto por la muerte del ganador del Oscar en 2018 por Una mujer fantástica. Amigos y seres queridos lo despiden en la Cineteca Nacional, que permanecerá abierta hasta las 19:00 horas.

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