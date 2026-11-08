Alcaldesa de Hijuelas advierte por derrame del relave en el río Aconcagua: "Nos podría causar mucho daño"

08 nov. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

La preocupación de las comunas cercanas al río Aconcagua aumentó tras el derrame de relave registrado el jueves en el sector de Río Blanco, en Los Andes. La emergencia mantiene en alerta a las autoridades locales, principalmente por sus posibles consecuencias en el agua utilizada para el riego agrícola y el consumo humano.

El incidente ocurrió en las instalaciones de Codelco Andina, en la parte alta de la cordillera, donde material habría escurrido hacia el río Blanco, afluente que posteriormente se une al río Juncal para dar origen al Aconcagua.

Alcaldesa advierte sobre la cantidad de relave que habría llegado al río

Una de las autoridades que manifestó su inquietud fue la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, quien cuestionó que hasta ahora no exista información independiente que permita determinar la magnitud del derrame y sus posibles efectos.

La jefa comunal explicó que, según la declaración inicial de Codelco, el escurrimiento habría sido de entre uno y cinco metros cúbicos de relave. A partir de esos antecedentes, advirtió sobre la gravedad que podría tener el episodio.

"Estamos hablando de que son 5 mil litros de relave; estamos hablando de un litro, que contamina 10 mil litros de río, agua donde nosotros como comuna y algunas otras comunas más están regando lo que es la agricultura", señaló a Meganoticias.

La edil también criticó que las instituciones no hayan realizado, según indicó, mediciones independientes desde que se conoció el incidente.

"Entonces, cuando se habla de una catástrofe ambiental sanitaria de esa naturaleza, no se pueden quedar las instituciones dependiendo solamente de la investigación que hace, en este caso, el infractor Codelco", prosiguió.

Agricultores están entre los principales preocupados

Rosales enfatizó que el río Aconcagua es fundamental para la actividad agrícola de Hijuelas, comuna que destaca por su producción de flores, paltas y cítricos. Por eso, advirtió que la falta de claridad sobre el derrame mantiene inquietos a los agricultores.

"Es tremendamente importante esto y nos podría causar mucho daño. Entonces, además, empieza la incertidumbre; ha sucedido otras veces, se está diciendo esta vez porque ahora fue más grande, son más de 5 metros cúbicos... Entonces todas esas cosas son las que preocupan a nuestros agricultores, a nuestros campesinos".

¿Qué se sabe sobre el agua para consumo humano?

Durante el despacho también se explicó que Esval cerró las compuertas de captación del río Aconcagua tras conocerse el derrame. La empresa sanitaria cuenta con pozos profundos que permiten abastecer de agua potable a parte de la región de Valparaíso.

En el caso de Hijuelas, la alcaldesa señaló que el consumo de agua de la comuna se realiza mediante pozos profundos, aunque advirtió que el río también es utilizado para abastecer a otros sectores.

Por ello, pidió que organismos como la Dirección General de Aguas (DGA) y las instituciones medioambientales realicen sus propias investigaciones y mediciones para establecer el alcance de la contaminación.