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Temblor se registra en el norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 15:51 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 64 kilómetros al sureste de Socaire, a 235 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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