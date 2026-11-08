Temblor se registra en el norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 15:51 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 64 kilómetros al sureste de Socaire, a 235 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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