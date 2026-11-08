Fuerte temblor se registra en la región de Tarapacá: Esta fue su magnitud
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este domingo se registró un fuerte sismo de magnitud 4,9 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 08:58 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al este de Pisagua, a 65 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas