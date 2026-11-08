"Es una obra de todo un país": Don Francisco agradece a los chilenos por superar la meta de la Teletón 2026

08 nov. 2026 - 16:41 hrs.

Luego de superar la meta y recaudar más de $46 mil millones, este domingo Teletón realizó su tradicional encuentro para agradecer a los animadores, artistas, influencers y voluntarios que colaboraron con el éxito de la cruzada solidaria.

Dicho encuentro fue encabezado por Mario Kreutzberger, quien aprovechó la ocasión para también agradecer a toda la ciudadanía que aportó su granito de arena para superar la meta de la Teletón 2026.

"Es una obra de todo un país"

"Yo creo que esta no es una obra de los animadores ni de la televisión: es una obra de todo un país", sostuvo el fundador y director honorario de la obra que rehabilita gratuitamente a casi 32 mil niñas, niños y adolescentes.

"Para alcanzar lo que logramos ayer, tuvo que participar una parte muy importante de Chile, probablemente más del 70% de la población", aseguró inmediatamente después Don Francisco.

Teletón

Según el histórico animador, "aunque hay personas que por distintas razones no pudieron colaborar, es imposible alcanzar una cifra como esta sin el compromiso y la participación de millones de chilenos".

Por su parte, el presidente del directorio de la Fundación Teletón, Guillermo Tagle, también quiso dar las gracias "a todos quienes hicieron posible esta jornada, que terminó de manera tan exitosa".

"Sabíamos que no iba a ser fácil y que íbamos a tener tensión hasta el final, pero logramos superar la meta, a pesar de cualquier dificultad, lo que demuestra que el apoyo ciudadano que tiene esta obra es realmente muy imponente", cerró.

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