La donación más grande de 2026: Este fue el millonario aporte de los empresarios agrupados en la CPC

08 nov. 2026 - 01:38 hrs.

Los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no quisieron estar ausentes en la campaña 2026 de la Teletón, y entregaron su aporte en el estadio Nacional.

Fue su presidenta, Susana Jiménez, quien llegó hasta el escenario y en compañía de Mario Kreutzberger recalcó su compromiso con las jornadas solidarias, dando a conocer un importante monto.

"Estamos muy contentos, orgullosos de que todos los chilenos nos unimos", aseguró la presidenta de la institución, aseverando que el mundo empresarial está siempre dispuesto a colaborar en los "dolores del país".

El aporte finalmente fue de 3.300 millones de pesos, lo que la empina como el mayor aporte de la campaña 2026.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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