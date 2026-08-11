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Con Katteyes, Pailita y Pablito Pesadilla como DJ: Revive la presentación de los cantantes urbanos en Teletón 2026

08 nov. 2026 - 01:54 hrs.

Interpretando sus mejores éxitos, un grupo de cantantes urbanos se presentaron en el Estadio Nacional como parte del cierre de la campaña solidaria 2026 de la Teletón.

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