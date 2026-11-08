Leo Rey pidió matrimonio en pleno show de la Teletón en estadio Nacional: "El más brijido ahora es el más romántico"
08 nov. 2026 - 00:55 hrs.
El cantante nacional tras su exitoso show en el estadio Nacional llamó a su pareja para pedirle formalmente matrimonio, ante lo cual ella le dijo que sí, desatando los aplausos del público.
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