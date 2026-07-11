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Kramer lideró el multiverso de Don Franciscos: Revive la graciosa rutina del comediante nacional en Teletón 2026

Era uno de los artistas más esperados de la jornada y no defraudó. Stefan Kramer volvió a presentarse en la Teletón y lo hizo con mucho con éxito, con un multiverso de Don Franciscos, imitando a Mario Kreutzberger.

En compañía con Felipe Parra, Beto Espinoza y Oscarito, el comediante nacional sacó a relucir una de sus mejores actuaciones y en compañía del propio fundador de la Teletón, hicieron reír a los asistentes al estadio Nacional.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl

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