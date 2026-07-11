Kramer lideró el multiverso de Don Franciscos: Revive la graciosa rutina del comediante nacional en Teletón 2026

08 nov. 2026 - 00:26 hrs.

Era uno de los artistas más esperados de la jornada y no defraudó. Stefan Kramer volvió a presentarse en la Teletón y lo hizo con mucho con éxito, con un multiverso de Don Franciscos, imitando a Mario Kreutzberger.

En compañía con Felipe Parra, Beto Espinoza y Oscarito, el comediante nacional sacó a relucir una de sus mejores actuaciones y en compañía del propio fundador de la Teletón, hicieron reír a los asistentes al estadio Nacional.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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