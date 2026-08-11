"Súmate Alexítico": Ley Rey hizo furor con su "brijida" presentación en el estadio Nacional

08 nov. 2026 - 00:47 hrs.

El más "Brijido" hizo que todos tuviesen ganas de bailar en el estadio Nacional. Leo Rey, ya elevado a la figura de ícono nacional, se presentó en el cierre de la Teletón 2026, coronando su aporte tras la exitosa gira de la campaña por el norte y el sur.

El otrora cantante de La Noche lanzó una variación de su clásica frase al gritar "Súmate Alexítico", con un juego de palabras que llamaba a cooperar con la instancia solidaria.

Además de sus clásicos de cumbia, interpretó su aplaudida versión de Estrechez de corazón de Los Prisioneros, sacando aplausos en el coliseo de Ñuñoa.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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