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"Súmate Alexítico": Ley Rey hizo furor con su "brijida" presentación en el estadio Nacional

El más "Brijido" hizo que todos tuviesen ganas de bailar en el estadio Nacional. Leo Rey, ya elevado a la figura de ícono nacional, se presentó en el cierre de la Teletón 2026, coronando su aporte tras la exitosa gira de la campaña por el norte y el sur. 

El otrora cantante de La Noche lanzó una variación de su clásica frase al gritar "Súmate Alexítico", con un juego de palabras que llamaba a cooperar con la instancia solidaria.

Además de sus clásicos de cumbia, interpretó su aplaudida versión de Estrechez de corazón de Los Prisioneros, sacando aplausos en el coliseo de Ñuñoa.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl

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