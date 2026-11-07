Guardó un mensaje premonitorio en una caja por 10 días: Mago Jean Paul Olhaberry sorprendió con truco en la Teletón

07 nov. 2026 - 23:55 hrs.

El mago Jean Paul Olhaberry volvió a impactar a una audiencia masiva con uno de sus trucos, y este turno fue en la ceremonia de cierre de la Teletón, donde el artista chileno además aprovechó para incentivar a donar para la campaña.

Su mayor truco consistió en guardar un mensaje en una caja que estuvo cerrada durante diez, tras ser guardada en el Instituto Teletón de Santiago, y cuya llave fue custodiada por Don Francisco.

Este sábado, en pleno escenario del estadio Nacional, sacó a tres personas del público para que le respondieran algunas preguntas. Sus respuestas precisamente estaban anotadas en el mensaje guardado.

Para mayor impacto, el mago nacional había dejado además el monto del último cómputo hasta ese momento.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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