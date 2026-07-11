Don Francisco lideró la Sonora de Todos: Se lució con cumbia propia en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 17:50 hrs.

Durante su carrera, Mario Kreutzberger, conocido popularmente como Don Francisco, se ha caracterizado por tener una inventiva destacada a la hora de crear canciones. Por eso, en la presente edición de Teletón se lució con una cumbia en pleno teatro.

"Por esto vente, vente, vente / unamos a la gente", fue parte de estribillo de la canción que él mismo escribió y que busca motivar a los chilenos para donar en la campaña solidaria.

Tras su presentación, Kreutzberger agradeció a los liderados por Leo Soto por sumarse a la campaña y por participar por muchos años.

Don Francisco, además aprovechó la instancia para apelar a la solidaridad de los chilenos debido a que cuando faltan pocas para el cierre de la campaña solidaria, aún faltan muchos millones de pesos para lograr la meta.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en: