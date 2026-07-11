Luciano Pereyra conquista el escenario de la Teletón 2026 y abre la Tardetón con sus éxitos

07 nov. 2026 - 15:54 hrs.

Luciano Pereyra conquistó el escenario de la Teletón 2026 y abrió la Tardetón con sus éxitos.

Con canciones como “Si no es contigo” y “Como tú”, el músico se hizo presente en el escenario de la Teletón 2026 para acompañar una nueva etapa de la jornada solidaria.

Al finalizar su presentación, Pereyra agradeció el cariño del público y destacó la participación de quienes se sumaron a la cruzada solidaria: “Gracias a toda la gente presente, a todo Chile unido, muchas gracias”.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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