PGU: ¿Cómo puedes saber la fecha de pago del beneficio?

07 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los beneficios económicos que se pagan mensualmente a las y los jubilados de Chile es la Pensión Garantizada Universal (PGU), aporte que beneficia a personas mayores de 65 años con $231.732, mientras que las que tengan 75 años o más reciben $250.275 gracias a la Reforma de Pensiones.

El aumento gradual de la PGU culminará en septiembre de 2027, cuando las personas que cumplan 65 años o tengan más a esa fecha recibirán el monto máximo de $250.275.

¿Cómo puedes saber la fecha de pago del beneficio?

Quienes deseen conocer su fecha de pago pueden consultarla en la plataforma de ChileAtiende. Allí se informa el día de pago de la PGU y de otros beneficios, como el Subsidio Familiar (SUF) o Maternal, el Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Para realizar este trámite, debes ingresar al siguiente enlace (pincha aquí) y, una vez dentro, digitar el RUT de la persona beneficiaria.

Finalmente, el sistema arrojará los datos con la fecha de pago, la forma en que se entregará y el beneficio que corresponde.

Si el beneficiario tiene su Cuenta RUT vigente, recibirá el pago de la pensión o subsidio allí.

Ahora bien, si alguna persona no puede o no quiere consultar su fecha de pago por internet, podrá acercarse a una sucursal de ChileAtiende con su carnet de identidad o también puede llamar al call center ChileAtiende marcando el número 101.

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