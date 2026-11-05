Pensión de invalidez: ¿Quiénes pueden recibirla?

05 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio económico mensual que protege a trabajadores y trabajadoras que han perdido, de forma permanente, parte de su capacidad de ganancia debido a un accidente laboral o a una enfermedad profesional.

Está dirigido a personas de entre 18 y 64 años que tengan una declaración de invalidez y que no cuenten con derecho a pensión en ningún otro régimen, ya sea como titular o como beneficiario de una pensión de supervivencia.

En este contexto, surgen dudas sobre otros requisitos que se deben acreditar para recibir el apoyo, como el grado de invalidez, percentiles socioeconómicos, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez?

Para solicitar la PBSI, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años.

No tener derecho a pensión en ningún régimen previsional, ya sea como titular o como beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización, basado en datos administrativos del Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar, como mínimo, 5 años de residencia en Chile durante los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

También debes realizar la acreditación de invalidez:

Para solicitar la PBSI no necesitas tener declarada tu invalidez ante una comisión médica. Una vez que el Instituto de Previsión Social (IPS) verifique el cumplimiento de los requisitos, enviará tus antecedentes a una comisión médica para iniciar el proceso de acreditación. Sin embargo, se recomienda adjuntar antecedentes médicos si los tienes.

Informes médicos recientes.

Epicrisis o antecedentes clínicos relevantes.

Exámenes diagnósticos.

Certificados emitidos por especialistas.

Una vez que eres beneficiario por invalidez parcial, debes realizar una reevaluación de tu condición 3 años después de la fecha del dictamen que dio origen a tu beneficio. Más requisitos relacionados con el grado de invalidez también pueden ser consultados a través del sitio web del IPS.

¿Cuál es el monto que entrega esta pensión?

El beneficio monetario se entrega mensualmente. Su monto es de $250.000 y su valor se ajusta al de la Pensión Garantizada Universal (PGU), a la cual podrá acceder la persona al cumplir los 65 años, extinguiendo así el pago de la PBSI.

¿Cómo postular a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez?

El beneficio se puede solicitar a través de la plataforma, ingresando con ClaveÚnica y siguiendo los pasos que el sitio indica. También se puede pedir a través de una videoatención de ChileAtiende o de manera presencial en una de sus sucursales.

El trámite también puede ser realizado por tu apoderado o apoderada con un poder notarial y su cédula de identidad.

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