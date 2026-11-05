"Hay gente muy patuda": Naya Fácil acusa al vendedor de su penthouse de incumplir acuerdo y no advertir fallas en su casa

05 nov. 2026 - 12:06 hrs.

Naya Fácil volvió a referirse a los problemas que enfrenta en su millonario penthouse ubicado en el sector de El Golf, en la comuna de Las Condes. Esta vez, la influencer apuntó directamente contra la persona que le vendió la propiedad, a quien acusó de incumplir un acuerdo de confidencialidad y de no advertirle sobre una serie de desperfectos en el inmueble.

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil contó que se enteró de que el antiguo propietario habría estado hablando sobre ella y presumiendo de haberle vendido el departamento. Esto, pese a que ambos habrían firmado un contrato que les impedía revelar detalles de la operación.

El acuerdo de confidencialidad que habría incumplido el vendedor

"Nunca les he contado quién me vendió el departamento, porque no corresponde. Firmamos un contrato de confidencialidad", explicó. Según relató, el acuerdo establecía que ninguna de las partes podía revelar la identidad del vendedor ni entregar antecedentes sobre las condiciones de la compraventa.

La molestia de la influencer también tiene relación con el estado en que recibió la propiedad. Según denunció, el vendedor nunca le habría informado que el penthouse presentaba filtraciones de agua, un problema que quedó en evidencia durante las recientes lluvias que afectaron a la Región Metropolitana.

Además, aseguró que ha intentado comunicarse con él por distintas vías, sin conseguir una respuesta.

"Que arregle el techo. Nosotras nos hemos intentado comunicar con él, de todas las maneras posibles, (para hablar) de las filtraciones que nunca nos dio a saber", reclamó Naya, quien también sostuvo que ha descubierto otros problemas en el inmueble que no le habrían sido informados durante la compra.

La decisión de no mostrar los daños en televisión

La creadora de contenido agregó que incluso recibió una propuesta de un programa de televisión para mostrar las goteras de su departamento, pero decidió no participar. Según explicó, prefiere resolver la situación por las vías correspondientes y evitar exponer públicamente el conflicto.

"¿Cómo puede existir gente tan patuda de andar diciendo eso? A mí me daría vergüenza, si el depa lo entregaste en esas condiciones", manifestó la influencer, quien cuestionó que el antiguo propietario hablara públicamente de la compraventa mientras, según su versión, todavía no responde por los problemas que denuncia.

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