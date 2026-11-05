"Hijastro" de Rosario Bravo superó su examen de medicina con nota casi perfecta: "Estamos orgullosos de ti"

05 nov. 2026 - 10:39 hrs.

Una jornada de celebración vivió la familia de Rosario Bravo. La comunicadora publicó en Instagram un video en el que aparece felicitando a Paolo Caorsi, su "hijastro", quien aprobó su examen de medicina con una nota casi perfecta: un 6,9.

En el registro se ve al círculo cercano reunido para celebrar y aplaudir al joven, que ya puede llamarse doctor tras varios años de esfuerzo. "Un hijo ejemplar, un hermano ejemplar, un alumno ejemplar y después de 7 años de tanto esfuerzo. ¡Doctor Paolo Caorsi!", escribió Bravo en el texto que acompaña la publicación.

Un mensaje cargado de emoción

La comunicadora aprovechó la ocasión para expresar el orgullo que siente la familia. "Estamos orgullosos de ti", escribió, y agregó que el abuelo de Paolo, el doctor Italo Caorsi, y su mamá, ya fallecida, lo aplauden "desde el cielo", tanto como quienes lo celebraron en casa.

Bravo también incluyó un mensaje a nombre suyo y del padre del joven, Carlos Caorsi, a quien etiquetó en la publicación. Les deseó que "tu corazón bueno y Dios te guíen siempre para sanar a todos los que se crucen en tu camino" y cerró con un cariñoso "te queremos mucho".

Una tradición familiar en la medicina

La mención al doctor Ítalo Caorsi, abuelo de Paolo, sugiere una vinculación de la familia con la medicina, y la publicación se leyó como un homenaje a esa historia.

La publicación fue acompañada de felicitaciones de seguidores, quienes destacaron la calidez del mensaje y el esfuerzo del joven profesional.

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