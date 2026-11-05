Presidente Kast llama a superar "diferencias" en Iberoamérica y destaca acercamiento con Bolivia y Venezuela

05 nov. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast llamó a los países de Iberoamérica a fortalecer la cooperación internacional y avanzar en objetivos comunes, durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid, España.

"La cooperación internacional solo tiene sentido si es capaz de generar respuestas y soluciones concretas para las personas. Estos encuentros contribuyen a superar diferencias históricas", afirmó el mandatario, quien calificó la instancia como una "valiosa oportunidad" para reafirmar los principios de la comunidad iberoamericana.

En su discurso, sostuvo que las diferencias entre los países no deben impedir la construcción de un futuro compartido. "Tenemos muchos más temas en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan", recalcó. También planteó la necesidad de impulsar una cooperación estratégica basada en la horizontalidad y el consenso.

Kast señaló que uno de los principales desafíos de la región es enfrentar el crimen organizado y generar oportunidades de desarrollo. En ese contexto, destacó los avances en las relaciones con Bolivia, luego de su reciente visita a La Paz, que permitió concretar el primer encuentro de alto nivel entre ambos países en más de 70 años.

Kast se refirió a la situación de Venezuela

El presidente también abordó la situación política de Venezuela, luego de la intervención militar del pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, afirmó que Chile está reanudando las relaciones con Caracas.

"En los últimos meses se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas", sostuvo el mandatario. Luego agregó: "Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos nuestro acompañamiento en el proceso que están desarrollando".

Al inicio de su intervención, Kast expresó además sus condolencias a España por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, que dejó 69 fallecidos.