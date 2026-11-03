Temblor en la zona central del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La tarde de este martes, a las 12:11 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al sureste de Linares, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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