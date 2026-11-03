Más de 4 mil vacantes disponibles: Revisa las ofertas laborales que se proyectan para el Black Friday y Navidad
- Por Diego Alonzo
Con solo meses para que termine el año, el mercado laboral chileno se acerca a su temporada alta de empleo. Eventos como el Black Friday y la Navidad no solo elevan la contratación, sino que también permiten observar los movimientos y proyecciones de la fuerza de trabajo en el país.
Eurofirms Group, multinacional española especializada en gestión de talentos y trabajos temporales, proyecta unas 4.000 vacantes para este periodo.
Según la empresa, la logística concentra la mayor parte de los puestos en Santiago, mientras que las oportunidades en regiones se enfocan principalmente en minería e industria.Ir a la siguiente nota
Vacantes y perfiles requeridos
De los puestos proyectados, 3.750 corresponden a logística. El perfil más buscado será el de operador de picking y bodega, con 3.050 cupos y sueldos entre $540 mil y $750 mil.
También se necesitarán administrativos, operadores de grúa y apilador reach, order pickers y personal de carga y descarga. Según el cargo y la experiencia, las rentas pueden llegar a $910 mil mensuales. La demanda se concentra en Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca.
Hay oportunidades en regiones
En regiones hay unos 190 puestos, principalmente en minería y producción industrial:
- Antofagasta y Calama: Se buscan mecánicos y soldadores, con sueldos entre $1,1 y $1,2 millones.
- Ñuble, Biobío y Maule: Suman 150 vacantes para operadores de producción, con rentas de hasta $680 mil. Las búsquedas son para Quillón, Chillán, Bulnes, Ránquil, Yungay, Los Ángeles, Huépil, Tucapel, Constitución, Santa Olga y Teno.
Los interesados pueden revisar las ofertas en la sección "Encuentra Trabajo" de Eurofirms Group (pincha aquí), donde se irán publicando las vacantes, con sus requisitos, jornadas y condiciones.
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