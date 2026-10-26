Los nuevos empleos que abrirá el Black Friday en Chile: ofrecen sueldos de hasta $900 mil

26 oct. 2026 - 12:30 hrs.

El comercio electrónico genera una mayor demanda de trabajadores durante las grandes campañas de descuentos. Para responder al aumento de las compras, las empresas necesitan reforzar sus equipos de bodega, preparación de pedidos, transporte y distribución.

Este movimiento también representa una oportunidad para quienes buscan empleo temporal, quieren sumar experiencia laboral o necesitan generar ingresos adicionales durante la temporada de fin de año.

En ese contexto, el viernes 27 de noviembre comenzará una nueva edición del Black Friday, que se extenderá hasta el lunes 30. Ante el aumento de la actividad comercial, el Grupo de Empresas Teamwork anunció la apertura de más de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional, con remuneraciones que pueden llegar a los $900.000.

Los cargos disponibles y cuánto pagan

La mayor parte de las vacantes corresponde a operarios y operarias de bodega, con 2.900 puestos disponibles. A estos se suman otras 100 oportunidades para el mismo cargo en modalidad part-time.

También se buscan trabajadores para labores de carga y descarga, operadores de grúa y apiladores eléctricos, personal de picking, administrativos de transporte, coordinadores de patio, supervisores de operaciones y peonetas.

Los sueldos varían según las funciones y la jornada. Para los operarios de bodega, las remuneraciones fluctúan entre $540.000 y $620.000, mientras que los puestos part-time ofrecen entre $260.000 y $300.000.

En el caso de los cargos de supervisión, los ingresos pueden alcanzar los $900.000, de acuerdo con la información entregada por la empresa de reclutamiento y selección.

Camila Muñoz, gerenta de operaciones de Teamwork, explicó que estas campañas permiten cubrir necesidades operativas y abrir oportunidades para personas que buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Administrativo de transporte: 35 vacantes | Renta mínima: $730.000 | Renta máxima: $797.000

In House: 40 vacantes | Renta mínima: $601.000 | Renta máxima: $700.000

Administrativo logístico: 40 vacantes | Renta mínima: $540.000 | Renta máxima: $733.000

Coordinador de patio: 25 vacantes | Renta mínima: $630.000 | Renta máxima: $700.000

Operador/a de picking: 30 vacantes | Renta mínima: $650.000 | Renta máxima: $750.000

Operador/a de grúa: 50 vacantes | Renta mínima: $650.000 | Renta máxima: $700.000

Operador/a apilador reach: 30 vacantes | Renta mínima: $700.000 | Renta máxima: $778.000

Operario/a de carga y descarga: 40 vacantes | Renta mínima: $650.000 | Renta máxima: $700.000

Operario/a de bodega: 2.900 vacantes | Renta mínima: $540.000 | Renta máxima: $620.000

Operario/a de producción: 40 vacantes | Renta mínima: $570.000 | Renta máxima: $670.000

Supervisor de operaciones: 25 vacantes | Renta mínima: $750.000 | Renta máxima: $900.000

Vendedor/a retail: 150 vacantes | Renta mínima: $600.000 | Renta máxima: $620.000

Operario/a de bodega part-time: 100 vacantes | Renta mínima: $260.000 | Renta máxima: $300.000

Total: 3.505 vacantes.

¿Cómo postular a los empleos del Black Friday?

Aunque muchas de estas contrataciones son temporales, algunas pueden transformarse en oportunidades de mayor duración. Según Muñoz, las empresas pueden mantener a trabajadores que demuestren compromiso, buen desempeño y capacidad de adaptación.

Además, el período de alta demanda continúa durante las semanas previas a las fiestas de fin de año, cuando distintos sectores requieren personal adicional para responder al incremento de las operaciones.

Las personas interesadas en revisar las vacantes y conocer los requisitos de cada cargo pueden ingresar al sitio web www.team-work.cl y postular directamente a las oportunidades disponibles.

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