Cerca de 600 trabajos disponibles para mayores de 55 años: Así funcionará la Feria Laboral Senior

22 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Encontrar trabajo después de los 55 años sigue siendo un desafío para muchas personas en Chile. A las dificultades propias de la búsqueda laboral se suman los prejuicios asociados a la edad, pese a que la experiencia y los conocimientos acumulados pueden ser un aporte para las empresas.

Según los antecedentes entregados por la organización, el 92% de los reclutadores consultados por la UNAB ha recibido solicitudes para excluir a candidatos que cumplen con el perfil requerido por razones vinculadas a la edad.

Frente a esta realidad, el miércoles 28 y jueves 29 de octubre se realizará la segunda Feria Digital de Empleos Senior, una iniciativa gratuita que busca conectar a trabajadores mayores de 55 años con nuevas oportunidades laborales.

Cerca de 600 puestos de trabajo y capacitación digital

La feria reunirá a 29 empresas de distintos sectores, con cerca de 600 vacantes disponibles. Los participantes podrán postular a ofertas, conversar mediante videollamadas con representantes de Recursos Humanos y acceder a capacitaciones para fortalecer sus competencias laborales.

La iniciativa es organizada por SelloMayor, Fundación Empleos Inclusivos y Confuturo, con la colaboración de Caja Los Héroes, Espacio Urbano y AIEP, además del patrocinio de la Subsecretaría de Previsión Social y SENAMA.

Entre las empresas participantes figuran Banco de Chile, Grupo Falabella, WOM Chile, Clínica MEDS, RedSalud, AFP Habitat, Antofagasta Minerals y Salcobrand, entre otras.

Mercedes Rico, gerenta general de SelloMayor, destacó la importancia de superar los prejuicios etarios y fortalecer las competencias digitales. Según señaló, contratar personas mayores no es un favor, sino una ventaja competitiva para las organizaciones.

La primera edición, realizada en 2025, registró 8.871 personas inscritas, más de 8.800 postulaciones y alrededor de 300 videollamadas entre candidatos y reclutadores.

Cómo participar en la Feria de Empleos Senior

La plataforma estará disponible gratuitamente desde las 00:00 horas del miércoles 28 de octubre en www.feriaempleossenior.com. También habrá capacitaciones presenciales de AIEP en sedes de Rancagua, Maipú, Viña del Mar, Osorno, Chillán, Talca y Los Ángeles.

Quienes necesiten ayuda para registrarse podrán recibir orientación presencial el miércoles 28, entre las 9:00 y las 14:00 horas, en seis centros comerciales Espacio Urbano y cinco sucursales de Caja Los Héroes, ubicados en distintas ciudades del país.

La propuesta busca ampliar las oportunidades de quienes desean seguir trabajando, cambiar de empleo o reincorporarse al mercado laboral, combinando ofertas concretas con herramientas para enfrentar los procesos de selección.

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