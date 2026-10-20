¿Buscas trabajo? BancoEstado tiene 46 puestos disponibles en áreas comerciales, atención al cliente y más

20 oct. 2026 - 14:00 hrs.

BancoEstado cuenta con ofertas laborales para personas interesadas en incorporarse a la institución en distintas regiones del país. Las vacantes incluyen puestos vinculados a la atención de clientes, el área comercial, las operaciones financieras y las relaciones laborales.

El portal de empleos de la entidad registra actualmente 46 puestos disponibles, cifra que puede cambiar a medida que se publican nuevas oportunidades o se cierran procesos de selección.

Estas son 10 ofertas laborales de BancoEstado

Las vacantes más recientes que aparecen en el portal de empleos de BancoEstado son las siguientes:

Asistente de servicios: La Serena, Región de Coquimbo.

La Serena, Región de Coquimbo. Operador mesa dinero: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Ejecutivo atención clientes: Ovalle, Región de Coquimbo.

Ovalle, Región de Coquimbo. Coordinador seguimiento procesal: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Coordinador de relaciones laborales: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Ejecutivo comercial B.E. microempresas: Lampa, Región Metropolitana.

Lampa, Región Metropolitana. Ejecutivo atención clientes: Los Ángeles, Región del Biobío.

Los Ángeles, Región del Biobío. Ejecutivo comercial B.E. microempresas: Centro, norte y sur de la Región Metropolitana.

Centro, norte y sur de la Región Metropolitana. Práctica profesional: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Práctica profesional producción audiovisual y contenidos digitales: Santiago, Región Metropolitana.

Los requisitos, las funciones y las condiciones de contratación dependen de cada cargo. Por ello, es importante revisar los detalles de cada convocatoria antes de enviar una postulación.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de BancoEstado?

Quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades o todas las otras disponibles por la empresa, pueden ingresar al portal de empleos de BancoEstado en la plataforma Trabajando.com (pincha aquí).

Una vez seleccionada la vacante, deben revisar las condiciones de la convocatoria y seguir las instrucciones de la plataforma para completar el proceso de postulación junto a tu CV.

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