CGE busca trabajadores en varias regiones del país: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

13 oct. 2026 - 17:00 hrs.

La Compañía General de Electricidad (CGE), la empresa distribuidora y transmisora de energía eléctrica más grande del país, mantiene abiertas oportunidades de trabajo para sumar nuevos profesionales y técnicos a sus operaciones desde la zona norte hasta el sur de Chile.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 95 ofertas de trabajo disponibles, actualizadas al 13 de octubre, para desempeñarse en distintas áreas operativas, administrativas y de gestión comercial.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en CGE?

Entre las vacantes que la empresa mantiene abiertas a la fecha destacan los siguientes cargos en diversas regiones:

Analista de Cobranza (Coquimbo)

(Coquimbo) Técnico Senior Construcción y Mantenimiento (Rancagua)

(Rancagua) Jefe Operaciones Zonal (Colchagua)

(Colchagua) Supervisor de Transmisión (Parral)

(Parral) Analista de Acreditación y Calificación de Proveedores (Las Condes)

(Las Condes) Gestor de Activos Global (Pichilemu)

(Pichilemu) Analista de Formación - Programa Odyssey (Las Condes)

- Programa Odyssey (Las Condes) Especialista Recaudación y Cobranza (Las Condes)

(Las Condes) Operador Centro de Operaciones Transmisión (Rancagua)

(Rancagua) Supervisor de Transmisión - Programa Odyssey (Temuco)

¿Cómo postular a los puestos de trabajo?

El proceso de selección para todas las vacantes se gestiona de forma digital a través del portal de empleos de la compañía en la plataforma Trabajando.com.

Para revisar el listado completo e iniciar el trámite, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de empleos de CGE en Trabajando.com. Explorar los avisos y seleccionar el cargo de interés para revisar los requisitos, funciones y la ubicación de la base de trabajo. Hacer clic en el botón azul de "Postular". Iniciar sesión con la cuenta de Trabajando.com (o registrarse en caso de no poseer perfil) y adjuntar el Currículum Vitae actualizado para completar la solicitud.

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