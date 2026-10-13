Ofrecen alojamiento gratis en el sur de Chile a cambio de colaborar en un proyecto ecológico: Estos son los requisitos

13 oct. 2026 - 14:10 hrs.

Una oportunidad para alojarse en medio de la naturaleza del sur de Chile ofrece la plataforma Worldpackers, que publicó una convocatoria para colaborar en un proyecto ecológico ubicado en Maullín, en la región de Los Lagos.

La iniciativa, titulada “Quieres cosechar en verano y bioconstrucción”, propone intercambiar ayuda en distintas labores por alojamiento y otros beneficios durante la estadía. Según la publicación, los voluntarios pueden hospedarse en una pequeña casa tipo tiny house, emplazada en un entorno de bosque y vegetación.

La oferta contempla cinco horas de colaboración a la semana, dos días libres semanales y una estadía mínima de una semana. Por lo tanto, no se trata de cinco horas de trabajo diarias, sino de un voluntariado con una carga horaria semanal reducida.

¿En qué consisten las tareas?

Las labores que deberán realizar los voluntarios dependerán de la temporada y de las necesidades del proyecto. Según detalla el aviso, durante la temporada de frambuesas se podrá colaborar en la cosecha, mientras que en otros períodos las actividades pueden incluir despejar senderos, realizar trabajos de jardinería y participar en tareas de bioconstrucción.

La publicación también contempla labores de pintura, decoración, construcción y reparación, además de actividades relacionadas con la siembra y el mantenimiento de espacios verdes.

El anfitrión señala que las tareas pueden variar según el tiempo disponible de cada voluntario y las necesidades del lugar.

¿Qué incluye el alojamiento gratuito?

Entre los beneficios detallados en la oferta se encuentra el alojamiento, que puede ser en una habitación privada, compartida o en una habitación destinada al equipo, según la modalidad disponible.

La experiencia también contempla almuerzo gratuito todos los días durante la estadía, acceso a una cocina equipada, conexión básica a internet y dos días libres por semana. Además, el aviso incluye tours y paseos gratuitos, junto con el traslado desde el punto de llegada hasta el lugar de alojamiento.

De esta manera, la propuesta permite reducir algunos de los gastos asociados a una estadía en el sur, aunque no implica que todos los costos del viaje estén cubiertos.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

De acuerdo con la publicación de Worldpackers, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: tener entre 20 y 60 años.

Idioma: contar con inglés intermedio o español principiante, según las alternativas indicadas en el aviso.

Modalidad: se aceptan voluntarios que viajen solos, parejas y dúos de voluntarios.

Duración mínima: permanecer al menos una semana.

¿Qué gastos debe cubrir el voluntario?

Aunque el alojamiento y algunos servicios están incluidos, existen gastos que quedan fuera del acuerdo.

La publicación señala expresamente que los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa no están incluidos. Por ello, quienes estén interesados deben considerar estos costos antes de organizar su viaje.

El aviso no especifica una remuneración económica por las labores realizadas, sino un intercambio de colaboración por alojamiento y otros beneficios.

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¿Cómo postular a esta oportunidad?

Las personas interesadas pueden revisar los detalles y las condiciones de la experiencia directamente en la plataforma Worldpackers, donde está publicada la convocatoria para Maullín.

La oferta está disponible en el siguiente enlace (clic acá para acceder).

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