Confirman indemnización de $300 millones a familia de Sergio Mardoff: Su cuerpo estuvo 3 años como NN en el SML

13 oct. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la indemnización de $300 millones que el Estado deberá pagar a la familia de Sergio Mardoff, joven que desapareció en 2005 y cuyos restos permanecieron durante tres años sin ser identificados en el Servicio Médico Legal (SML).

La resolución ratifica un fallo que estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio, debido al actuar del SML y del Ministerio Público. Los restos del joven fueron encontrados en 2015, pero su identidad se conoció recién en 2018, cuando su familia los encontró en dependencias del instituto forense.

Confirman indemnización a familia de Sergio Mardoff

El Segundo Juzgado Civil de Concepción había determinado en primera instancia que las fallas en el manejo del caso provocaron un daño a los padres y hermanas de Mardoff. Ahora, la Corte de Apelaciones confirmó esa decisión y el pago de la indemnización por el daño moral causado a sus familiares.

Leonel Castro, abogado de la familia, valoró la resolución y señaló a Radio Bío Bío que en este caso "hubo falta de servicio, tanto del Ministerio Público como del Servicio Médico Legal. Y hubo también daño moral causado por esta situación".

Padre de Sergio Mardoff: "Esto no repara en nada todo el daño"

Sergio Mardoff padre recibió con tranquilidad la decisión judicial y afirmó que confirma las negligencias que la familia denunció durante el proceso. Sin embargo, recalcó que la compensación económica no puede reparar lo vivido.

La verdad es que nosotros estamos conformes, pero eso no repara en nada todo el daño que se nos ha causado a nuestra familia. Lo único que creemos nosotros como familia es que esto no se vuelva a repetir, porque es muy doloroso para la familia", expresó al citado medio.

Por su parte, el abogado Leonel Castro planteó que el Consejo de Defensa del Estado podría recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión. La familia espera que el organismo no presente nuevos recursos y que el fallo quede firme.