Prisión preventiva para imputado por homicidio de carabinero Urrea: Fiscalía presenta audio que evidencia su disposición a matar

08 oct. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó prisión preventiva para el imputado por la muerte del sargento de Carabineros Jaime Urrea, quien falleció durante un procedimiento registrado en Quilleco, en la Región del Biobío.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Carlos Díaz expuso los antecedentes que permitieron reconstruir lo ocurrido la noche del procedimiento y detalló las diligencias realizadas por el Ministerio Público. El tribunal, además, fijó en cuatro meses el plazo para investigar los hechos.

Según explicó el persecutor, Carabineros había concurrido el pasado domingo 4 de octubre hasta el domicilio a raíz de un procedimiento por violencia intrafamiliar psicológica en contra de integrantes del grupo familiar.

Detalles del ataque al sargento Urrea

La situación derivó en una segunda concurrencia policial cerca de las 23:00 horas. De acuerdo con el relato entregado por el fiscal, los familiares permitieron el ingreso de los funcionarios, quienes encontraron al imputado al interior de una habitación con la puerta cerrada.

En ese momento, según expuso el persecutor, el hombre habría tomado una escopeta y, tras abrir la puerta, habría disparado a corta distancia contra el sargento Jaime Urrea.

“La víctima recibe un disparo a corta distancia, impactando el proyectil en la clavícula derecha”, señaló el fiscal Carlos Díaz durante la audiencia.

Los funcionarios que acompañaban al sargento utilizaron sus armas de servicio, aunque no lograron herir al imputado. Díaz explicó que, posteriormente, el hombre habría vuelto a cargar el arma, que correspondía a una escopeta de tiro único.

“Personal policial se abalanza sobre él, logra reducirlo, esposarlo y sacarlo del lugar”, relató el fiscal.

Mientras los funcionarios intentaban auxiliar al sargento Urrea, se realizaron maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, el funcionario falleció poco después producto de las lesiones.

Fiscalía presentó un audio registrado antes del ataque

Uno de los antecedentes expuestos durante la formalización corresponde a un registro de audio obtenido durante la tarde, antes de la segunda concurrencia de Carabineros al domicilio.

De acuerdo con lo señalado por el persecutor, en dicha grabación el imputado se refería de manera despectiva a los funcionarios policiales y advertía qué ocurriría si estos regresaban al inmueble.

“Si venían los carabineros, los iba a matar”, expuso el fiscal al referirse al contenido del audio presentado durante la audiencia.

Díaz agregó que dicho antecedente fue incorporado a la investigación junto con otros elementos que buscan establecer la dinámica del procedimiento y las circunstancias en que murió el sargento Urrea.

La Fiscalía también presentó declaraciones de testigos, el resultado de la autopsia, fotografías, registros de audio y antecedentes derivados de peritajes balísticos.

Según explicó el fiscal, el análisis realizado al arma de fuego incautada permitió establecer que esta era de propiedad del imputado.