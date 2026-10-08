Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir

08 oct. 2026 - 16:15 hrs.

La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.

El resto de los acusados

Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista: "Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado", dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Otros tres integrantes del equipo médico, un psicólogo, un enfermero y su coordinador fueron acusados de homicidio culposo (no intencional).

El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados. Además señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un "cúmulo de acciones negligentes e imprudentes".

Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.

La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna: "No lo puedo creer, todavía no caigo", exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.

Muerte "evitable"

Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto: "La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada", dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.

El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.

"A su suerte"

Según Ferrari, los integrantes del equipo médico "infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte".

"Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo", dijo Ferrari.

Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido "brillantes".

Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que "no está probado el dolo eventual" en su caso: "Es un punto flojo del alegato de la fiscalía", dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.

Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, "el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto", según el fiscal. El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.