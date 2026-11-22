22 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una oportunidad para quienes buscan viajar y vivir una experiencia en el extranjero abrió una pequeña casa de huéspedes ubicada en Tamsweg, Austria, que busca voluntarios para colaborar durante la temporada de invierno.

El alojamiento se encuentra en una zona de esquí que cuenta con 144 kilómetros de pistas y ofrece alojamiento y alimentación gratuita a cambio de 20 horas semanales de colaboración.

Las tareas contemplan labores domésticas, ayuda en la cocina, limpieza de habitaciones, preparación del desayuno, servicio y atención a los huéspedes. Los horarios pueden organizarse durante las mañanas o las noches, de manera que los voluntarios tengan tiempo libre para esquiar o practicar snowboard.

Worldpackers

¿Qué beneficios ofrecen?

Alojamiento gratuito.

Desayuno, almuerzo y cena.

Acceso a cocina y lavandería.

Conexión a internet.

Excursiones y tours organizados por los anfitriones para conocer el lugar.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener entre 21 y 31 años.

Hablar inglés o alemán de manera fluida.

Contar con seguro de viaje.

Postular de manera individual, ya que no se admiten parejas ni grupos de dos personas.

Entre los gastos que no están incluidos se encuentran los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria.

¿Cómo postular al voluntariado?

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma de voluntariados Worldpackers, donde se encuentran publicados los detalles de la oferta.

Para revisar las condiciones y realizar la postulación, deben ingresar al siguiente enlace: Voluntariado en Tamsweg, Austria.