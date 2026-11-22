22 nov. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

El cardenal albanés Ernest Simoni presidió el pasado martes una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en el sur de Italia, pero lo que llamó la atención es que al finalizar la celebración litúrgica decidió recitar un exorcismo.

Gritos "demoníacos" en exorcismo en Italia

Simoni pronunció en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración compuesta por disposición del Papa León XIII contra Satanás y los ángeles rebeldes.

Cuando el cardenal pronunciaba las palabras, la transmisión de Padre Pío TV captó el momento en el que se comenzaron a escuchar una serie de gritos y sonidos extraños que muchos calificaron como "demoníacos".

El medio católico EWTN NEWS explicó que la misa de Simoni estuvo enfocada en rezar por la paz mundial, el Papa y las autoridades, señalando que utilizó la oración de León XII como un recurso espiritual contra las fuerzas del mal.

"Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas", sostuvo el purpurado, que también relacionó esta plegaria con la súplica por la protección de la humanidad ante las enfermedades, calamidades y guerras.

Simoni recordó además la importancia de San Miguel Arcángel en la lucha espiritual, por lo que llamó la atención que eligiera el texto del exorcismo de León XII contra Satanás y los ángeles caídos por sobre la plegaria breve a San Miguel que comúnmente se utiliza para finalizar una misa.

Mira el video del "exorcismo"

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