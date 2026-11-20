20 nov. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano jordano residente en Chile se hizo viral esta semana tras enfrentar a un hombre que estaba haciendo un rayado en la muralla del hotel Mercure, en pleno centro de Santiago.

El video fue publicado por el propio influencer que se hace llamar El Jordano Mustafa (@eljordano_mustafa), quien captó el momento exacto en que el sujeto estaba rayando un muro en Alameda con Santa Rosa.

"Se quedan calladitos"

"No puedes hacer eso, no puedes hacer eso, te grabé ya", le gritó Mustafa al sujeto, quien inmediatamente paró de rayar la muralla y comenzó a escapar en dirección al Metro Santa Lucía.

"Cuando le grité, se fue al tiro, se arrancó y la gente se quedan calladitos", lamentó el ciudadano jordano respecto a la actitud del resto de personas que presenció la situación.

Ante esto, el influencer llamó a la ciudadanía a que "cuando ves un conche... o un saco... hacer esto, échale, llama a la policía, hace algo".

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"Tarea incompleta" sin apoyo ciudadano

Tras conocer la situación, el gobernador regional, Claudio Orrego sostuvo que la recuperación de la Alameda es una "tarea incompleta" si es que "los vecinos no nos apoyan, ya sea fiscalizando que otros no rayen lo que nos pertenece a todos, o bien denunciándolos ante la autoridad".

En sus redes sociales, Mustafa publicó otro reel en el cual explicó que incluso recibió un mensaje de agradecimiento del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

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