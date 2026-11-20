20 nov. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una inusual situación quedó al descubierto al interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso, luego de que personal de Gendarmería encontrara una antena de internet satelital Starlink oculta en el sector de pasillos del módulo 110 del recinto.

El procedimiento se registró el jueves 19 de noviembre, cuando un gendarme que realizaba su ronda habitual de vigilancia advirtió que uno de los gabinetes destinados a las redes húmedas presentaba señales de haber sido manipulado.

Según indicó Radio Bío Bío, al revisar el compartimento y forzar el candado que lo cerraba, el funcionario constató que en su interior se encontraba escondido el dispositivo satelital Starlink, de la empresa propiedad de Elon Musk, el cual permanecía inactivo al momento de ser incautado.

También había droga oculta en el mismo compartimento

Durante la inspección del gabinete, el efectivo penitenciario encontró además diversos envoltorios con una sustancia vegetal que podría corresponder a la marihuana, elementos que fueron retirados como evidencia del procedimiento.

Tras el decomiso, la institución penitenciaria entregó los antecedentes al Ministerio Público y abrió una investigación interna para esclarecer cómo logró ingresar el equipo tecnológico al penal e identificar a los responsables de su ocultamiento.

¿Para qué se usa Starlink?

Este tipo de tecnología permite conectarse a internet de alta velocidad directamente a través de una red de satélites en órbita baja sin depender de antenas terrestres convencionales, lo que representa un desafío adicional para el control de las comunicaciones que establecen internos desde el interior de los recintos carcelarios.