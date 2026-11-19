19 nov. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una munición de mortero de guerra, modelo M90 y de fabricación estadounidense, fue uno de los elementos encontrados durante un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Papudo, en la región de Valparaíso.

El procedimiento terminó con cuatro personas detenidas: tres hombres por robo en lugar habitado y una mujer por infracción a la Ley 20.000.

El artefacto había sido despojado de su carga explosiva y de sus mecanismos de iniciación, pero igualmente requirió la intervención de especialistas de la Brigada Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas NRBQ (TEDAX) de la PDI.

Munición de uso militar fue trasladada para análisis

Los expertos realizaron las evaluaciones correspondientes con equipamiento y trajes antiexplosivos, determinando que se trataba de una munición de mortero modelo M90, de fabricación estadounidense.

Aunque el artefacto no contenía explosivos, su posesión constituye una infracción a la normativa vigente.

Así lo explicó el jefe de la unidad especializada, comisario Hugo Medina: “Constituye una infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, debido a que corresponde a un elemento de uso exclusivamente militar. Por este motivo, fue asegurado y trasladado a dependencias habilitadas para efectuar los análisis correspondientes y elaborar un informe técnico que será remitido al Ministerio Público”.

Cuatro detenidos tras operativo de la PDI en Papudo

El procedimiento contempló tres órdenes judiciales de entrada y registro a inmuebles de la comuna, diligencias que permitieron reunir evidencias relacionadas con delitos que afectaban a viviendas del sector.

El jefe de la Brigada territorial de la PDI, subprefecto Sebastián Morales, explicó que la investigación permitió establecer la presunta participación de los detenidos en distintos ilícitos.

“El trabajo investigativo, sustentado en labores de análisis criminal e inteligencia policial, permitió establecer que los tres imputados estarían vinculados a robos al interior de inmuebles que eran cometidos principalmente durante la noche, mientras que la mujer aprehendida estaría relacionada con actividades de microtráfico de drogas”, comentó.

Entre las especies incautadas hay un vehículo que habría sido utilizado para cometer los robos y vestimentas presuntamente empleadas durante su ejecución. También se decomisaron 87,4 gramos de cannabis sativa y 0,77 gramos de ketamina.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para sus respectivos controles de detención.