19 nov. 2026 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una preocupante ola de delitos mantiene en alerta a vecinos de los alrededores de la estación de Metro Grecia, en la comuna de Macul, donde denuncian asaltos a pasajeros y robos en edificios residenciales.

La modalidad quedó al descubierto gracias a registros de cámaras de seguridad: los delincuentes llegan en vehículos, los estacionan cerca de las viviendas, cometen los ilícitos y luego regresan para escapar.

Uno de los puntos más peligrosos sería un pasillo que conecta el sector del Metro con los barrios residenciales. Allí, según los vecinos, los sujetos esperan a sus víctimas y aprovechan sectores oscuros para atacar.

"No hay manera de pillarlos"

Rodrigo, uno de los afectados, relató a Mucho Gusto que fue abordado por tres individuos cuando salía de la estación. Los sujetos lo rodearon y le quitaron su carnet de identidad, tarjetas bancarias y teléfono celular.

"Después me conseguí cámaras y me fijé que se van por detrás de un edificio. Se meten al Metro y después arrancan por un pasillo. Se suben al auto y se van. Entonces, no hay manera de pillarlos", señaló.

Denuncian ingresos a edificios

Pero los delitos no terminan en las inmediaciones del transporte público. Residentes también denuncian ingresos a edificios, donde desconocidos fuerzan chapas con destornilladores y roban bicicletas y otros objetos de valor. Incluso, aseguran que en una sola jornada ingresaron a cinco edificios.

La preocupación también alcanza a las estaciones Los Presidentes y Quilín. Desde Metro informaron que existe coordinación con municipios y Carabineros para enfrentar a las bandas. Además, señalaron que un sujeto fue detenido el día anterior por el robo de un celular en la rotonda Quilín.

Los dirigentes vecinales exigen mayor presencia policial, mejor iluminación y reparación de cámaras de seguridad. Desde la municipalidad de Macul, en tanto, insistieron en la importancia de denunciar formalmente para facilitar las investigaciones y focalizar los recursos preventivos.

Mientras tanto, los residentes aseguran que viven con temor, tanto al salir de sus casas como al regresar. La exigencia es clara: mayor seguridad y medidas concretas para frenar una seguidilla de delitos que, denuncian, se ha vuelto insostenible.

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