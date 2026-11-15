Metro de Santiago mantiene cinco estaciones cerradas en Línea 5: Usuarios reportaron una "fuerte explosión"

15 nov. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, el Metro de Santiago informó el cierre de ocho estaciones de la Línea 5; sin embargo, tras una actualización, las paradas que se mantienen fuera de servicio bajaron a cinco.

¿Cuáles estaciones están sin servicio?

"L5 solo se encuentra disponible de Plaza de Maipú a San Pablo, y de Santa Ana a Vicente Valdés", señaló la empresa estatal en su cuenta de X (Twitter).

Si bien el tren subterráneo no informó la causa del cierre de las estaciones, usuarios de redes sociales publicaron videos caminando por los túneles y reportaron una "fuerte explosión".

En otra publicación, Metro detalló que las siguientes estaciones no se encuentran disponibles:

Lo Padro.

Blanqueado.

Gruta de Lourdes.

Quinta Normal.

Cumming.

Usuarios reportaron una "fuerte explosión"

A través de la misma red social X, usuarios que respondieron al anuncio del Metro señalaron que hubo una "fuerte explosión al interior de la estación Línea 5", sin indicar la parada en la que habría ocurrido esto.

En tanto, otro usuario publicó un video en el cual se puede ver a los pasajeros evacuando a través de los túneles.

Por si preguntan que pasó en la línea 5 del metro de santiago#chile @metrodesantiago pic.twitter.com/2y3oNG2P2u — lisa (@lisvnr) November 16, 2026

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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