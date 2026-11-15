Atropello múltiple en Rengo: Video muestra a conductor de camioneta arrollando a siete ciclistas de club deportivo local

15 nov. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, siete ciclistas pertenecientes a un club deportivo de la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins, fueron atropellados en la Ruta H-50 tras participar de un evento ciclístico.

Atropellan a siete ciclistas en Rengo

De acuerdo a la información entregada por Carabineros a Meganoticias.cl, personal policial se trasladó a eso de las 13:40 horas al sector de Apalta, en Rosario, para verificar el accidente que "se trató de una colisión de una camioneta" contra los ciclistas que "transitaban por la misma dirección en fila uno tras otro".

En imágenes conseguidas por el medio local "El Renguino", se puede ver el momento exacto cuando el conductor atropella y arrastra a los deportistas del Team Rengo. Tras esto, el video muestra cómo los testigos del accidente corren inmediatamente a socorrer a las víctimas.

Según los antecedentes de la policía uniformada, el conductor, que es "una persona adulta chilena" que se encontraba "en normal estado de temperancia alcohólica", quedó "detenido por cuasidelito de lesiones graves en accidente de tránsito".

Desde el Team Rengo informaron que "lamentablemente hoy, post cicletada, fueron impactados en el sector Apalta siete ciclistas, todos de la comuna de Rengo, algunos con lesiones más comprometedoras, pero todos sin riesgo vital".

Al respecto, Carabineros detalló que tres ciclistas fueron llevados al Hospital Regional de Rancagua por lesiones graves, mientras que los otros cuatro fueron derivados al Hospital de Rengo, dos con lesiones menos graves y dos con lesiones leves.

Finalmente, se informó que el conductor estaba "con la totalidad de la documentación al día" del vehículo; sin embargo, manejaba la camioneta "sin licencia de conducir".

Revisa el video del atropello

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