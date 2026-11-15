Familia de Machalí denuncia dos ataques armados contra su vivienda: Entregaron pruebas a Fiscalía y no han tenido respuesta

15 nov. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins, denunció haber sido víctima de dos ataques armados contra su vivienda en poco más de un mes. Los hechos ocurrieron el 1 de octubre y el 4 de noviembre, y mantienen a sus integrantes preocupados por la reiteración y violencia de los episodios.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los afectados, el primer ataque ocurrió cuando dos sujetos llegaron en un vehículo y habrían percutado cerca de ocho disparos con un arma calibre .45. El segundo episodio se registró cuando otros dos individuos llegaron en un automóvil y efectuaron al menos seis disparos con un arma calibre .38.

José Tomás, uno de los afectados, aseguró que han entregado diversos antecedentes a la Fiscalía, entre ellos registros de cámaras de seguridad, videos, audios y patentes de los vehículos involucrados. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta. “Estamos muy conmocionados con estos dos sucesos, muy preocupados por toda esta situación”, señaló.

El hombre explicó que lleva 33 años viviendo en el sector y que nunca antes había experimentado una situación similar. Además, denunció que durante los últimos meses han enfrentado distintos episodios de ruidos molestos, presencia de drones y camionetas, además de disparos.

“Presumimos nosotros que son amedrentamientos y acoso, pero preferimos que Fiscalía investigue bien y se pueda llegar realmente al trasfondo de toda esta situación”, sostuvo la víctima, quien agregó que cuentan con imágenes de los presuntos involucrados, sus tatuajes y rostros, además de información sobre los propietarios de los vehículos.

El afectado también manifestó su preocupación por el tipo de armamento utilizado. Consultado por los proyectiles calibre .45 mencionados durante el despacho, señaló que el informe de la PDI habría identificado ese tipo de munición en el lugar.

“El ruido, el impacto es impresionante, o sea, estamos realmente conmocionados con todo esto”, cerró.

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