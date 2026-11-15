PGU: ¿Desde qué edad recibes más de $250 mil?

15 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Gracias a la Pensión Garantizada Universal (PGU), quienes ya están jubilados pueden aumentar el monto de su pensión. El beneficio también se puede recibir mientras se sigue trabajando, con la condición de tener más de 65 años.

Hoy la PGU paga $231.732 a sus beneficiarios mayores de 65 años. Con la reforma de pensiones, además, existe un grupo de personas que podrá acceder al monto máximo.

¿Desde qué edad se puede recibir más de $250 mil de la PGU?

A fines de 2027, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregará al total de los beneficiarios de la PGU el monto máximo que, a la fecha, asciende a $250.275 y que actualmente reciben solo los jubilados de 75 años o más.

Es por eso que desde septiembre de este 2026 todas las personas que tengan 75 años o más, están recibiendo el monto máximo de la PGU.

Los beneficiarios de la PGU que estén por cumplir 75 años podrán recibir el nuevo monto desde el mes de su cumpleaños.

Desde septiembre de 2027 podrán recibir los $250.275 las y los pensionados que tengan 65 años o más, es decir, todos los beneficiarios de la PGU.

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