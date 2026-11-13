Beneficio por Años Cotizados: ¿Qué pasa si ya no tengo fondos en mi cuenta de AFP?

13 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores respecto al Beneficio por Años Cotizados (BAC) es si pueden acceder a este aporte del Estado en caso de haber agotado por completo los ahorros previsionales acumulados durante su etapa laboral.

Según la información oficial entregada por ChileAtiende, el pago de esta bonificación mensual no depende del saldo disponible en la cuenta de capitalización individual, por lo que si una persona pensionada ya no tiene fondos en su cuenta, igualmente recibirá el dinero.

¿Por qué se entrega aunque no queden ahorros?

El Beneficio por Años Cotizados opera como una compensación económica automática destinada a reconocer la trayectoria de quienes trabajaron de manera formal y ya están retirados, sumándose directamente al pago mensual de la pensión.

Debido a que su financiamiento proviene del Estado y su cálculo considera exclusivamente la cantidad de cotizaciones registradas durante la vida laboral, y no el saldo actual de la cuenta de AFP, el agotamiento de los ahorros individuales no impide ni suspende la entrega del bono mensual.

Requisitos mínimos para acceder al pago

Para recibir automáticamente esta bonificación de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados (con un tope máximo de 2,5 UF mensuales), los pensionados deben cumplir con las siguientes condiciones legales:

Edad : Tener 65 años o más.

: Tener Calidad de pensionado : Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida (bajo el Decreto Ley N° 3.500).

: Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida (bajo el Decreto Ley N° 3.500). Meses mínimos cotizados: Acreditar al menos 120 meses (10 años) de cotizaciones en el caso de las mujeres y 240 meses (20 años) en el caso de los hombres, considerando en ambos casos un límite máximo de 300 meses (25 años) para el cálculo.

¿Cómo revisar si te corresponde el beneficio?

Este aporte no requiere postulación, ya que el sistema lo entrega de forma automática y notifica al beneficiario mediante correo electrónico o su CasillaÚnica.

Sin embargo, quienes deseen verificar el estado de su pago o descargar la resolución oficial con el detalle del cálculo pueden consultar directamente con su RUN y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende (ingresando con ClaveÚnica para ver el monto), llamar al call center 101 o ir de manera presencial a cualquier sucursal con su cédula de identidad vigente.

Todo sobre Beneficio Pensionado